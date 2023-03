Tusk nie zmierzy się z Kaczyńskim w Warszawie? PO rozważa inny scenariusz

Donald Tusk ruszył w Polskę na dobre. Co ciekawe tym razem zaczął przedstawiać program Platformy Obywatelskiej na wybory. Ten ma już niewiele wspólnego z liberalnym podejściem do rządzenia, przynajmniej według zapowiedzi szefa PO. Skąd ten skręt ze strony lidera partii? O to pytamy naszego rozmówcę z Platformy Obywatelskiej.

– Donald ogłosił „babciowe”, bo wie, do jakiego elektoratu trafia takie hasło. Nie tyle chodziło o zachęcenie swoich wyborców do głosowania, co o zdemobilizowanie części elektoratu, który głosował na PiS – mówi nasz rozmówca.