Mentzen chce wysłać Tuska i Kaczyńskiego do szpitala psychiatrycznego. „Przyjechałem zarezerwować miejsce”

Na TikToku Sławomira Mentzena pojawiło się krótkie nagranie z Choroszczy. Jeden z liderów Konfederacji wykorzystał fakt, że w mieście działa szpital psychiatryczny.

Mentzen żartuje z chorób psychicznych

– Dzisiaj przyjechałem do Choroszczy, ale nie na badania, tylko zarezerwować miejsce w tutejszym szpitalu dla twórców Nowego Ładu, Tuska i Kaczyńskiego, któryś wyślemy tu zaraz po wyborach 15 października – mówi na nagraniu polityk.

Dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej” Marek Mikołajczyk udostępnił wideo na platformie X, zwracając uwagę, że Mentzen „stwierdził, że dobrym posunięciem w kampanii są żarty z chorób psychicznych”. „Szczerze gratuluję poczucia humoru w kraju, w którym pacjenci takich oddziałów od lat zmagają się z ogromną stygmatyzacją, a wśród dzieci i młodzieży dramatycznie rośnie liczba prób samobójczych” – napisał dziennikarz.

twitter

„Na głupotę lekarstwa nie ma”

Mentzena skrytykował też Błażej Kmieciak, członek państwowej komisji ds. pedofilii. „Pamiętam jak ten Pan na filmie zareagował smiechem kiedyś na pyt. dot. paraolimpiady. Teraz podobne. Przepraszam durnowate pomysły. Cóż, co czwarty z nas miał, ma, albo będzie mieć kryzys wymagający pomocy specjalisty od zdrowia psychicznego” – zwrócił uwagę. „Niestety na głupotę lekarstwa nie ma!” – dodał.

Mentzen już wcześniej sugerował wysłanie Tuska i Kaczyńskiego do szpitala psychiatrycznego. „Wiele razy mówiłem, że Tuska z Kaczyńskim należy wysłać na emeryturę do sanatorium w Ciechocinku. Ostatnio zacząłem zastanawiać się czy nie lepiej ich wysłać prosto do Choroszczy. Albo do Sztumu” – napisał w czerwcu na platformie X.

Mentzen i Bosak kontynuują objazd kraju

Mentzen a także drugi z liderów Konfederacji – Krzysztof Bosak, objeżdżają Polskę w ramach kampanijnej trasy „Bosak&Mentzen. Na żywo”. Pojawili się już w Kielcach, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Olsztynie, Białymstoku, a w ostatnią niedzielę w Krakowie.

Spotkania mają formułę stand-up'ów, znaną z wcześniejszego cyklu „Piwo z Mentzenem”.

Czytaj też:

Nowy sondaż. Potwierdzają się problemy KonfederacjiCzytaj też:

Słowa byłej kandydatki Konfederacji wywołały burzę. Hasztag #ZjadaczePsów szybko stał się hitem