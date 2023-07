Nowy sondaż. Rośnie dystans między PO i PiS

Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż dla „Super Expressu”. Choć do wyborów zostały jeszcze ponad trzy miesiące, to badanie pokazuje, z jak dynamiczną sytuacją mamy do czynienia.

Zjednoczona Prawica (PiS, SP, PR) może liczyć na 36,6 proc. poparcia. To wzrost o 2,3 pkt. proc. względem poprzedniego badania. Z kolei na Koalicję Obywatelską (PO, Nowoczesna, Zieloni) swój głos oddało 29,4 proc. respondentów, 1,3 pkt. proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Najnowszy sondaż. Konfederacja zamyka podium

– W przypadku KO nastąpił spadek poparcia, ponieważ po marszu z 4 czerwca, nie wydarzyło się nic, co by podtrzymało pozytywne emocje. Była tylko codzienna plątanina i typowa dla polityki gadanina, a w ten sposób nie zdobywa się głosów – ocenił w rozmowie z gazetą politolog prof. Kazimierz Kik.

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to Konfederacja Wolność i Niepodległość otrzymałaby 10,6 proc. głosów (spadek o 0,4 pkt. proc.). Trzecia droga, czyli Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe pod kierownictwem Władysława Kosiniaka-Kamysza może liczyć na 9,3 proc. poparcie (spadek o 4,1 pkt. proc.). Lewica, czyli Wiosna, Sojusz Lewicy Demokratycznej i partia Razem otrzymała w nowym sondażu 8 proc. głosów (wzrost o 0,2 pkt. proc.).

Spadek notowań KO. „Po marszu 4 czerwca nic się nie wydarzyło”

Poniżej progu wyborczego znalazły się: AgroUnia (2 proc. poparcia, wzrost o 0,2 pkt. proc.), Porozumienie Jarosława Gowina (1,5 proc., wzrost o 1,4 pkt. proc.), Kukiz'15 (0,7 proc. głosów, bez zmian względem poprzedniego badania), Bezpartyjni Samorządowcy (0,5 proc. poparcia, spadek o 0,2 pkt. proc.), Ruch Samorządowy Tak dla Polski (0,3 proc., spadek o 1,2 pkt. proc.). Na „inne partie” głos oddało 0,6 proc. respondentów.

Czytaj też:

Konfederacja umacnia swoją pozycję. Sondaż wskazuje, że inne partie mają powody do niepokojuCzytaj też:

Trzecia Droga z nowym koalicjantem? Głos zabrał lider ludowców