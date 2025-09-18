Quiz ortograficzny.
Jesteś mistrzem języka polskiego?
Udowodnij!
W najnowszym quizie ortograficznym przygotowaliśmy dla Was 10 pytań. Ostatnie z nich może stanowić dla wielu „eliminator”.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
żbik
rzbik
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
raut
raót
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
jażmo
jarzmo
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
kruszyć
krószyć
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
mieżeja
mierzeja
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
małżowina
małrzowina
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
homąto
chomąto
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
himeryczny
chimeryczny
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
hałastra
chałastra
