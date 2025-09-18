Quizy

Quiz ortograficzny.
Jesteś mistrzem języka polskiego?
Udowodnij!

W najnowszym quizie ortograficznym przygotowaliśmy dla Was 10 pytań. Ostatnie z nich może stanowić dla wielu „eliminator”.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

żbik
rzbik

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

raut
raót

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

jażmo
jarzmo

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

kruszyć
krószyć

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

mieżeja
mierzeja

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

małżowina
małrzowina

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

homąto
chomąto

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

himeryczny
chimeryczny

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

hałastra
chałastra

