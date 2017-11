Gersdorf: Odejdę, jeżeli ustawa o SN wejdzie w życie w tym kształcie. Nie mogę tego aprobować

Prof. Małgorzata Gersdorf nie zostawiła suchej nitki na projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym przedstawionym przez PiS. – W ogóle mi się nie podoba ta ustawa i jeżeli mogłabym powiedzieć, to chciałabym powiedzieć, że ona mi się nie podoba dlatego, że łamie to co nazywa trójpodziałem władzy, a co oznacza, że sędziowie są uniezależnieni od władzy wykonawczej, czyli do ministra. Zapowiedziała, że w razie jej przyjęcia odejdzie na znak protestu. – W tym kształcie który zaproponował prezydent, jeżeli wejdzie w życie], odejdę (...) ze względu na to, że nie mogę aprobować tego co jest w tej ustawie nazwane Sądem Najwyższym – tłumaczyła. – Moje odejście będzie związane z tą ustawą i jej kształtem – podkreśliła. Jej zdaniem nie zanosi się na kolejne weta prezydenta w tej sprawie.

Pytana o lipcowe protesty i swój w nich udział, postanowiła wyjaśnić także tę kwestię. – Oczywiście byłam przed SN kiedy odbywała się demonstracja i wszyscy o tym wiedzą, wszyscy to widzieli. Miałem święcę bo wszyscy mieli, dostałam tę świecę. Poszłam podziękować wszystkim obywatelom którzy wspierali SN i sądy w ich walce o niezależność i niezawisłość sędziowską. Nie poszłam demonstrować. Nie chodziłam, ponieważ bałam się zawsze, że w tych demonstracjach będą uczestniczyć także politycy, a tego bym nie chciała – tłumaczyła.