Płonące katedry. Uderzenie w stereotyp o przeciwieństwie religii i nauki

Co się dzieje gdy odrzucimy religię? W jej miejsce wejdzie bezwzględna ideologia. Co będzie gdy odrzucimy tradycję europejską? Barbarzyństwo i destrukcja. To w dwóch zdaniach główne tezy książki „Katedra i uniwersytet” profesora Grzegorza Kucharczyka. W Wielką Sobotę warto pochylić się nad tym nie odosobnionym dziś, ale ciekawym konserwatywnym głosem.

Wydawnictwo „Biały Kruk” zdecydowało się przekonać czytelnika do tez profesora Kucharczyka nie tylko treścią, ale i formą. Książka „Katedra i uniwersytet. O kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji” wypełniona jest wysokiej jakości zdjęciami, przedstawiającymi europejskie katedry. Pisana jest czasach, gdy wielu przedstawicieli światowego establishmentu sugeruje nieodbudowywanie katedry Notre Dame w Paryżu po pożarze z 2019 roku, a przerabianie kościołów na puby czy skateparki stało się powszechnym trendem.