Nie żyje Leonard Cohen. "Straciliśmy jednego z wizjonerów muzyki"

„Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że legendarny poeta, kompozytor i artysta Leonard Cohen, odszedł. Straciliśmy jednego z najbardziej szanowanych i płodnych wizjonerów muzyki” - czytamy w oświadczeniu, w którym pojawiła się również informacja, że ceremonia pogrzebowa gwiazdy muzyki odbędzie się w Los Angeles. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci artysty.

Leonard Cohen urodził się w 1934 roku w Montrealu. Był synem Mashy (Marshy) i Nathana Cohenów, pochodził ze średniozamożnej żydowskiej rodziny. Ojciec muzyka wywodził się z Polski, a matka, Masha Klonitsky, była córką Żyda litewskiego pochodzenia.

Cohen - pisarz

Cohen swoją karierę zaczął od literatury. Jeszcze w czasie studiów zdobył prestiżową nagrodę McNaughton Prize za osiągnięcia literackie. W maju 1956 roku wydał swój pierwszy tom poezji Let Us Compare Mythologies. Na przestrzeni następnych lat pisał i publikował poezję oraz wydał dwie powieści: The Favorite Game 1963 oraz Beautiful Losers w 1966.

W wieku 13 lat nauczył się grać na gitarze, a jeszcze wcześniej komponował. W wywiadach opisujących młodość podkreślał, że zaczął grać, ponieważ ciężko było mu utrzymać się z pisania, co jednak - jak podkreślają jego biografowie - mogło wyglądać nieco inaczej, ponieważ inne dochody Cohena zapewniały mu dostatnie życie.

Suzanne

Sławę przyniosła mu piosenka Suzanne, której profesjonalną wersję nagrała folkowa piosenkarka Judy Collins. Utwór stał się przebojem w 1965 roku, a dwa lata później jego autor wystąpił wraz z Collins podczas swojego pierwszego publicznego koncertu. Wydany w tym samym roku album Songs of Leonard Cohen zawiera takie przeboje artysty jak: Suzanne, Sisters of Mercy, So Long, Marianne, Hey, That's No Way to Say Goodbye. Album odniósł wielki sukces.

Ogromna popularność w Polsce

Nadzwyczajną popularność Cohen zyskał w Polsce, gdzie w latach osiemdziesiątych był bardziej znany niż w rodzinnej Kanadzie. Było to zasługą popularyzatorskiej działalności Macieja Zembatego, jego (wspólnych z Maciejem Karpińskim) tłumaczeń tekstów piosenek i wykonań polskich coverów. Gdy w 1985 Leonard Cohen przyjechał na trasę koncertową do Polski, występował przy pełnej widowni w największych halach koncertowych: 19 marca w Hali Arena w Poznaniu, 20 marca w Hali Ludowej (zwana też Halą Stulecia) we Wrocławiu, 21 marca w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu i 22 marca w Sali Kongresowej w Warszawie. Podczas pobytu w Polsce spotkał się z Lechem Wałęsą oraz wygłosił szereg prosolidarnościowych oświadczeń. Wskutek tych działań, jego piosenki przez wiele miesięcy nie były emitowane w Polskim Radiu.