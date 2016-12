Skały oderwały się od brzegu. Dwie erupcje wulkanu w ciągu kilku dni

Kilauea to czynny wulkan leżący w archipelagu Hawajów. Wznosi się on na wysokość 1247 metrów nad poziomem morza i zajmuje powierzchnię blisko 1430 kilometrów kwadratowych, co stanowi niemal 13,7 proc. powierzchni wyspy. Wulkan zbudowany jest z bazaltu. W jego głównym kraterze znajduje się jezioro lawowe Halemaʻumaʻu. Jego długosć jest szacowana na 255 metrów długości i 195 metrów szerokości. Ostatnia erupcja wulkanu rozpoczęła się 3 stycznia 1983 roku i trwa do teraz.

Amerykańska agencja naukowo-badawcza USGS zajmująca się problemami z zakresu nauk o ziemi poinformowała o zdarzeniu, do którego doszło dwa razy w ciągu kilku dni. Spadające skały spowodowały eksplozje w jeziorze lawy wulkanu. Skały miały się oderwać od brzegu, co doprowadziło do wybuchu lawy o temperaturze blisko 1000 stopni ℃. W momencie wybuchu na specjalnym tarasie widokowym znajdowało się około 200 osób, które z daleka oglądały eksplozję.