Premier słynąca z zamiłowania do ekstrawaganckich butów pojawi się na okładce słynnego magazynu o modzie

O tym, że premier Wielkiej Brytanii pojawi się na okładce miesięcznika poświęconego modzie poinformowały służby prasowe z Downing Street. – Długo planowana sesja dla amerykańskiego magazynu „Vogue” pojawi się w kwietniu – poinformowano. BBC podkreśla, że w przeszłości w brytyjskiej edycji Vogue'a pojawiła się Margaret Thatcher.

Fotografie, które znajdą się w kwietniowym numerze słynnego miesięcznika wykona amerykańska fotograf Annie Leibovitz, która w przeszłości robiła już zdjęcia innym znanym kobietom ze świata polityki, m.in. Michelle Obamie i Hillary Clinton.

BBC przypomina, że brytyjska premier jest znana ze swojej miłości do ekstrawaganckich butów i designerskich strojów. Pytana w wywiadzie dla BBC Radio o to, co zabrałaby na bezludną wyspę bez zająknięcia oświadczyła, że egzemplarz „Vogue'a”.

Nie brakowało również kontrowersji związanych ze strojem brytyjskiej premier. W ubiegłym roku skrytykowano ją po tym, gdy pojawia się publicznie w skórzanych spodniach, których wartość szacowano na prawie 1000 funtów.