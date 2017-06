„Ostateczne pożegnanie z imperium rosyjskim”. Prezydent uruchomił zegar

– Wierzę, że Ukraina będzie w NATO. Ukraina będzie w Unii Europejskiej. Nikt, nic, nigdy nas nie powstrzyma – wykrzyczał prezydent Ukrainy podczas ceremonii uruchamiania „timera ruchu bezwizowego”. Petro Poroszenko zaznaczył, że wprowadzenie ruchu bezwizowego nie stanowi dla jego kraju końca drogi do integracji z UE, ale jest potężnym krokiem w programie reformowania kraju.

– To odliczanie czasu pozostałego do nieodwracalnych zmian. To ostateczne powiedzenie „żegnaj” imperium rosyjskiemu. Od dziś słowa „Back in the USSR” słyszeć będziemy tylko w piosence Beatlesów. Ukraina już nigdy nie wróci do Związku Radzieckiego, ponieważ my, dumny, wolny i demokratyczny naród, zwracamy się w kierunku rodziny krajów europejskich – zaznaczył.

– Ja, jak każdy Ukrainiec, kocham wolność. I to jest dokładnie to, co czuje dziś każdy Ukrainiec. Do tego dnia szliśmy bardzo długą drogą i przez długi czas czekaliśmy a ten dzień. Ale nie siedzieliśmy bezczynnie – cały kraj, cały naród ukraiński ciężko pracował, zmieniając swój kraj – podkreślił prezydent. Poroszenko wspomniał setki poległych w walce o ojczyznę, niepodległość i demokrację, wyrażając przekonanie, że ich poświęcenie przywiodło cały naród do tej chwili, w której teraz się znajduje.

– Za 12 godzin ostatni dzwonek timera oznajmi spełnienie naszych nadziei. To nie będzie może symbol na miarę upadku muru berlińskiego, ale papierowej kurtyny, która przez wiele lat oddzielała Ukraińców od europejskiej rodziny. Dziś, o godzinie 12 w nocy, wybije historyczna data 11 czerwca, gdy ta papierowa kurtyna opadnie – wskazał Poroszenko.

Do UE bez wiz

Od 11 czerwca Ukraińcy, którzy będą mieli paszporty biometryczne, będą mogli udać się do Unii na 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu na wakacje, w interesach lub w innym celu, wiza nie uprawnia ich jednak do podjęcia pracy. Unijna decyzja o zwolnieniu Ukraińców z obowiązku wizowego będzie dotyczyć wszystkich krajów UE, z wyjątkiem Irlandii i Wielkiej Brytanii. Poza UE będzie też obowiązywać w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.