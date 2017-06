Afgański żołnierz otworzył ogień do członków US Army. Są zabici i ranni

Attahullah Khogyani, rzecznik rządu w prowincji Nangarhar, przekazał, że do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę w okręgu Achin. Żołnierz służący w afgańskich siłach zbrojnych otworzył ogień do żołnierzy US Army. Śmierć od kul poniosło dwóch Amerykanów, dwaj inni zostali ranni. Napastnik został zabity.

To nie pierwszy taki incydent. W marcu zabity został Afgańczyk, który zaczął strzelać do zagranicznych żołnierzy w bazie w prowincji Helmand. Rannych zostało wówczas trzech Amerykanów.