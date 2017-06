Prezydent Niemiec ostrzega Rosję i wymienia „szkodliwe skutki” działań Moskwy

– Nie żyjemy już w czasach, kiedy wspólnie z Michaiłem Gorbaczowem budowaliśmy wspólny dom, Europę – podkreślił w wywiadzie Frank-Walter Steinmeier. – Od półtorej dekady przeżywamy narastającą obcość między Europą i Rosją – dodał. Polityk zauważył ponadto, że sytuacja zaostrzyła się w 2014 roku wraz z aneksją Krymu i aktywnością militarną Rosji na wschodzie Ukrainy. W wywiadzie dla dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” Frank-Walter Steinmeier ostrzegał Rosjan przed próbą wywierania wpływu naprzebieg jesiennych wyborów w Niemczech. Niemiecki prezydent podkreślił, że jeśli doszłoby do takich prób ze strony Moskwy, to „zasób spraw, które łączą oba kraje, stanie się jeszcze mniejszy”. – Byłoby to szkodliwe dla obydwu stron – przekonywał.

Przypomnijmy, że Rosjanie są oskarżani o ingerowanie w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku. Były szef FBI James Comey zeznając przed komisją Senatu USA ds. wywiadu przyznał, że nie ma wątpliwości, iż Moskwa dopuszczała się takich działań. „Deutsche Welle” zauważa ponadto, że na początku roku Urząd Kanclerski zlecił niemieckim służbom specjalnym kontrolowanie aktywności rosyjskich hakerów. Miało to związek z cyber-atakiem na sieć komputerową Bundestagu, do którego doszło wiosną 2015 roku. O jego przeprowadzenie są oskarżani Rosjanie.