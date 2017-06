Wstrząsające informacje po pożarze Grenfell Tower. „W jednym pokoju znaleziono 42 ciała”

Media informują, że informacja pochodzi od anonimowego mężczyzny, który twierdzi, że jego przyjaciel pracuje w staży pożarnej w Ladbroke Grove. Nagranie z jego wypowiedzią zostało umieszczone w serwisie YouTube w niedzielę. „Mam przyjaciela, który pracuje w straży pożarnej tutaj, w Ladbroke Grove. Wczoraj przez telefon stwierdził, że znaleźli około 42 ciał w jednym pokoju, wszystkie upchnięte razem. Od dzieci do starców” – mówi mężczyzna na nagraniu. „Kolega jest strażakiem, ale nie może tego powiedzieć przed kamerą, bo by go zwolnili” – dodaje. Służby na razie nie potwierdzają medialnych doniesień.

Na razie ostatnią zidentyfikowaną ofiarą pożaru wieżowca jest 52-letnia Khadija Khalloufi. Według ostatnich informacji przekazanych przez Scotland Yard, liczba ofiar pożaru wzrosła do 79.

Pożar w Grenfell Tower, budynku mieszkalnym w dzielnicy Kensington wybuchł w nocy z 13 na 14 czerwca. W akcji gaśniczej brało udział ponad czterdzieści zastępów straży pożarnej. Wciąż rośnie bilans ofiar tragedii. Niemal 80 osób zostało przewiezionych do szpitala. Osiemnaście z nich jest w stanie krytycznym.