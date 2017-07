Nie żyje Barbara Sinatra. Żona legendarnego piosenkarza miała 90 lat

Barbara Sinatra była czwartą żoną Franka Sinatry. Zmarła we wtorek 25 lipca w swoim domu w Kalifornii. Barbara wyszła za Franka Sinatrę w 1976 roku. Para pozostała razem aż do śmierci artysty. Było to ostatnie i najdłuższe małżeństwo Sinatry. Wcześniej była związana z Herbertem Manfredem Marxem, który jest ojcem jej syna Roberta Olivera.

W 1986 roku Barbara i Frank założyli Centrum Dziecięce im. Barbary Sinatra w Rancho Mirage w Kaliformii, niedaleko Palm Springs. Placówka zapewnia terapie dzieciom, które były wykorzystywane fizycznie, seksualnie i emocjonalne. Od czasu otwarcia centrum, leczenie uzyskało tam ponad 20 tysięcy dzieci.