Polak wśród aresztowanych po zamieszkach na G20. To 24-letni student ASP

„Sueddeutsche Zeitung” wyliczyło, że spośród 51 aresztowanych uczestników zamieszek na G20 i 35 zatrzymanych, co najmniej połowa z nich to osoby z zagranicy. Dziennik wskazał, że według jego informacji, wśród aresztowanych jest: po dwóch Rosjan i Węgrów, trzech Francuzów, a także Szwajcar, Austriak, Czech i Polak.

Większość z nich ma usłyszeć te same zarzuty, czyli „ciężkie naruszenie spokoju publicznego”, a jak wylicza „SZ”, niektórzy rzucali koktajlami Mołotowa w funkcjonariuszy. Policja i prokurator mają jednak problem, ponieważ nie wiadomo, co każdy z aresztowanych robił naprawdę podczas protestów, więc w stosunku do większości zarzuty bazują na „psychologicznym wsparciu przemocy”, którego miały dokonywać.

Polakiem, który został tymczasowo aresztowany, jest student Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy, 24-letni Stanisław B. Polakowi, tak jak innym, „prokuratura nie zarzuca ani zranienia kogoś, ani też ataku na kogoś” – podkreśla „SZ”. Student z Polski został zatrzymany podczas wysiadania na przystanku, policjani po wylegitymowaniu go znaleźli w jego plecaku gaz pieprzowy. Zgodnie z niemieckim prawem o zgromadzeniach, posiadanie gazu pieprzowego podczas takich wydarzeń podlega karze.