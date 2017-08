Niemcy łamią konstytucję? Część obywateli bez prawa głosu w wyborach

Głosować w wyborach parlamentarnych nie mogą m.in. ci, którzy wymagają w każdej sytuacji opieki, w stanie niepoczytalności popełnili przestępstwo lub przebywają w szpitalu psychiatrycznym. Określa to ustawa o ordynacji wyborczej z 1956 roku. „Deutsche Welle” zauważa, że w wyborach do Bundestagu w 2013 roku ok. 84,5 tys. osób nie miało prawa do głosowania. Krytycy tego prawa uzasadniają, że chodzi o zasady demokracji, które nie są przestrzegane.

Dla pełnomocniczki niemieckiego rządu ds. niepełnosprawnych Vereny Bentele panujące w Niemczech przepisy nie są zgodne z duchem czasu, naruszają prawa człowieka i konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Zwolennicy pozbawienia grupy osób niepełnosprawnych prawa do głosowania argumentują z kolei, że komunikacja między państwem a obywatelem jest w tym wypadku ograniczona, więc występuje zwiększone ryzyko oszustwa wyborczego.

Co ciekawe, w niemieckiej konstytucji widnieje zapis, że „nikt nie może być dyskryminowany ze względu na niepełnosprawność”.