Hiszpania: Zbiorowy gwałt na plaży w popularnym kurorcie. Ofiarą 19-latka

Magaluf to niewielka miejscowość na hiszpańskiej Majorce. Stała się ona szczególnie popularna wśród młodych turystów z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Kurort przyciąga ich licznymi klubami, barami oraz wyjątkowo tanim alkoholem. Lokalne władze próbowały walczyć z wizerunkiem miasta dla imprezowiczów, którzy szukają taniego alkoholu. W 2015 roku wprowadzono prawo nakładające ograniczenia na właścicieli barów oraz turystów, którzy za publiczne obnażanie się czy oddawanie moczu muszą zapłacić mandat w wysokości od 750 do 3000 euro. Mimo tego, większość przepisów jest tak naprawdę martwa, a zabawa w Magaluf w wielu przypadkach skończyła się tragicznie. W samym 2016 roku wskutek skakania pomiędzy hotelowymi balkonami zmarło sześć osób. Do tragicznego zdarzenia doszło również w ubiegły weekend.

Brytyjski dziennik „The Independent” opisał przypadek 19-letniej Brytyjki, która zgłosiła na policję gwałt. Nastolatka twierdzi, że została wielokrotnie zgwałcona w pobliżu kompleksu turystycznego Punta Ballena. Z relacji dziewczyny wynika, że poszła na plażę ze swoim znajomym, który ją zaatakował. Po chwili dołączyło do niego jego dwóch kolegów, którzy również wykorzystali młodą Brytyjkę. Mimo tego, że nastolatka wołała o pomoc, nikt nie zareagował. Jak podaje „The Independent” , 19-latka miała zrobić napastnikom zdjęcia i przekazać policji. Na chwilę obecną żaden z nich nie został jeszcze zatrzymany. Według miejscowych służb sprawcy napaści również pochodzą z Wielkiej Brytanii. Śledczy podkreślają, że sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, ponieważ z jednej strony ofiara znała jednego ze swoich sprawców, a z drugiej jego tożsamość nie została ujawniona przez 19-latkę.