Londyn: Kolejny zatrzymany w związku z atakiem w metrze

Galeria:

Wybuch na stacji metra w Londynie

W sobotę policja poinformowała o zatrzymaniu w Dover na południu Anglii 18-latka, który podejrzany jest o związki z zamachem w londyńskim metrze. Dotąd zatrzymanemu mężczyźnie nie postawiono zarzutów. Nie ujawniono też jego tożsamości.

Policja przeprowadziła także wczoraj ewakuacje okolic przeszukiwanego przez śledczych domu w Sunbury-on-Thames w hrabstwie Surrey. W komunikacie podano, że ewakuacja i ustawienie kordonu ułatwić ma pracę obecnym na miejscu funkcjonariuszom policji metropolitalnej. Na razie policja nie przekazała żadnych szczegółowych informacji na temat przeszukania w Surrey.

W piątek krótko po godzinie 8 na stacji metra Parsons Green w Londynie w piątek doszło do wybuchu. Ładunek ukryty był w wiadrze znajdującym się w tylnej części wagonu. Po godz. 11 czasu polskiego policja metropolitalna poinformowała, że zdarzenie w londyńskim metrze jest traktowane jako „akt terrorystyczny”. Służby medyczne podają, że ranne zostały 22 osoby. Późnym wieczorem premier Wielkiej Brytanii Theresa May po posiedzeniu sztabu COBRA przekazała informacje o podniesieniu poziomu zagrożenia terrorystycznego do najwyższego – „krytycznego”.