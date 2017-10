Brat Pablo Escobara żąda od twórców serialu „Narcos” miliarda dolarów

Brat Pablo Escobara, Roberto Escobar Gaviria potwierdził w wywiadzie dla Hollywood Reporter, że ubiega się o roszczenia w wysokości miliarda dolarów od firmy Netflix. Uważa, że twórcy serialu nie maja prawa nawiązywać do jego rodziny bez zgody firmy Escobar Inc. Powiedział też, że obecnie trwają rozmowy prowadzone przez prawników obu stron. − Jesteśmy właścicielami wszystkich znaków towarowych, nazwisk, marki Narcos. Nie będę zabawiał się z ludźmi z Dolny Krzemowej. Mają te swoje telefony i ładne produkty, ale nie znają życia. Nie daliby rady przetrwać w dżungli, w Medellin, czy gdziekolwiek w Kolumbii. Ja to zrobiłem – powiedział Escobar.

Kilka dni temu członek zespołu przygotowującego popularny serial Netflixa „Narcos”, Carlos Muñoz Portal, został zastrzelony w Meksyku w niejasnych okolicznościach. Carlos Muñoz Portal najprawdopodobniej zbierał dokumentację, ponieważ to właśnie tam według planów kręcony ma być 4. sezon serialu „Narcos”. Poprzednie trzy sezony zrealizowane zostały w Kolumbii.

Pierwsze dwie serie serialu „Narcos” skupiały się na Pablo Escobarze, kolumbijskim baronie narkotykowym kartelu z Medelin, którego nielegalne interesy zamierzają zlikwidować amerykańskie władze federalne we współpracy z rządem Kolumbii. W trzeciej przedmiotem zainteresowania rządów stał się kartel z Cali.