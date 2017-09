Palestyńczyk zaatakował Izraelczyków. Zabił trzy osoby, nim go zastrzelono

Do zdarzenia doszło w miejscowości Har Adar, znajdującej się w zachodniej części Samrii w Izraelu, między terytoriami Autonomii Palestyńskiej. Stacja przekazuje relację mieszkańca osiedla, który poinformował, że uzbrojony w broń palną oraz nóż napastnik przybył wraz z grupą palestyńskich pracowników. O godzinie 7 rano otwierane są bramy, by umożliwić wjazd robotnikom, co wykorzystał Palestyńczyk. Mężczyzna otworzył ogień do członków izraelskiej organizacji paramilitarnej. Wskutek ostrzału zginęły trzy osoby, a czwarta została ranna. Zastrzelony został także napastnik.