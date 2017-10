Nauczycielka angielskiego rozbierała się przed uczniami i oferowała im swoje usługi seksualne

Szkoła East Palo Alto Aspire Phoenix Academy w Kalifornii była dotychczas znana głównie z dobrego poziomu nauczania. Jedna z nauczycielek sprawiła jednak, że o placówce stało się głośno w całych Stanach Zjednoczonych. I to nie z powodu osiągnięć naukowych uczniów. 35-letnia Danielle Maktko została zatrzymana przez policję, po tym, jak jedna z matek zgłosiła się na policję twierdząc, że jej 15-letni syn miał w telefonie zdjęcie nagich piersi nauczycielki.

Podczas składania zeznań kobieta przyznała się, że zdarzało jej się między lekcjami rozebrać dla uczniów. Nauczycielka miała również pozwolić dwóm 15-letnim uczniom dotknąć swoich piersi. W toku śledztwa okazało się również, że nauczycielka angielskiego uprawiała seks oralny z 15-letnim uczniem.

Wyniki śledztwa zszokowały szkolną społeczność oraz dyrekcję placówki. – Nigdy nie przypuszczałem, że coś takiego mogło stać się w naszej szkole. To skandal. Przepraszam wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób ucierpieli przez panią Matko – powiedział dyrektor placówki. Z kolei sąd z San Mateo skazał kobietę na karę 6 lat pozbawienia wolności za współżycie seksualne z osobą nieletnią oraz nakłanianie do innych czynności seksualnych. Nauczycielka zostanie również wpisana do rejestru przestępców seksualnych.