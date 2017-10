Problemy Ryanaira. Do mediów wyciekł list do byłych pracowników linii lotniczych

W ciągu kilku ostatnich tygodni Ryanair był zmuszony odwołać kilkaset tysięcy lotów. Powodem zamieszania były zaległości linii w przyznawaniu urlopów pracowniczych. Bez uregulowania tej kwestii linia, nie miałaby zezwolenia na wprowadzenie nowego kalendarza lotów. BBC podało, że w tym roku firma postanowiła wprowadzić zmiany w organizacji roku urlopowego. Do tej pory okres, kiedy można było się ubiegać o urlop, trwał od kwietnia do marca. Dzięki zmianie pracownicy będą uprawnieni, by starać się o wypoczynek już od stycznia.

Nadal jednak wielu pilotów ma bardzo dużo niewykorzystanych urlopów, które firm musi przyznać przed rozpoczęciem nowego kalendarza. Portal Express.co.uk poinformował, że Elaine Griffin, menadżerka odpowiedzialna za organizację lotów, miała wysłać specjalne maile do byłych pracowników, w którym zaoferowano im lepsze warunki zatrudnienia w tym m.in. 20 proc. podwyżki.

Menadżerka podkreśliła, że irlandzki przewoźnik jest w każdej chwili gotowy do rozmowy. List, który wyciekł do mediów wywołał falę spekulacji, że oprócz urlopów do właśnie zwolnienia pracowników są główną przyczyną problemów sieci. Propozycja Ryanaiara nie spodobała się innym przewoźnikom, dla których obecnie pracują piloci. Linie lotnicze Jet.2 wystosowali list do pilotów, którzy przeszli do linii z Ryanaira zapewniając ich, że oferują znacznie lepsze warunki niż Ryanaiar.