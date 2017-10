Największa w historii akcja ratunkowa na Mount Everest. Do sieci trafiło nagranie

19-letni Szerpa Dawa Sange i 60-letni Abdul Jabbar Bhatti w maju tego roku zdobyli szczyt Mount Everestu. Alpiniści nie przewidzieli, że podczas schodzenia do bazy skończy im się tlen w butlach. Ta sytuacja zmusiła ich do pozostania w tzw. strefie śmierci na całą noc. Tym mianem zawodowi wspinacze określają miejsce na wysokości około 8 tysięcy metrów, gdzie powietrze jest bardzo rozrzedzone. Ponieważ w ostatnich latach zdobywanie Mount Everestu stało się niezwykle popularne, mężczyzn mijało wiele zespołów alpinistycznych. Wszyscy uznali jednak, że są oni martwi, ponieważ nie przypuszczali, że ktokolwiek byłby w stanie przeżyć w tak trudnych warunkach. Dopiero zespół Szerpów postanowił podejść do mężczyzn. Grupa zaoferowała Sange i Bhattiemu butle z tlenem i pożywienie i pomogli im bezpiecznie zejść ze szczytu. Środowisko alpinistyczne określiło akcję ratunkową mianem największej w historii.

Niezwykła akcja ratunkowa na Mount Everest