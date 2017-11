Skandaliczne słowa o przemocy. „Gwałcenie kobiet w podartych dżinsach to nasz narodowy obowiązek”

Krajowa Rada Kobiet w Egipcie wydała oświadczenie, w którym potępiono słowa egipskiego prawnika Nabija al-Wahsha, który podczas debaty w egipskiej telewizji w skandalicznych słowach wypowiedział się na temat przemocy wobec kobiet. Podczas rozmowy w telewizji Al-Assema dyskutowano o projekcie ustawy dotyczącym walki z prostytucją oraz podżeganiem do rozpusty. Jeden z głównych zapisów ustawy dotyczy ubioru kobiet. Nowe prawo rygorystycznie określa, jakie ubrania mogą nosić kobiety.

Na temat strojów kobiet wypowiedział się egipski prawnik Nabih al-Wahsh. – Kobiety, które noszą nieprzyzwoite ubrania np mają na sobie podarte jeansy same proszą się o to, żeby mężczyźni je molestowali. To jest wręcz obowiązek narodowy mężczyzn. Trzeba się szanować. Ochrona moralności to najważniejsza rzecz dla każdego Egipcjanina – ocenił.

Dr Maya Mursi z Krajowej Rady Kobiet powiedziała, że słowa prawnika były oburzające. – To było wręcz wezwanie do gwałtu. Tego typu poglądy uderzają w prawa kobiet i egipską konstytucję. Jest to tym bardziej szokujące, że takie opinie wypowiada prawnik, który jest powołany do tego, by bronić praw ludzi – tłumaczyła. Mursi podkreśliła, że tego typu opinie są niezwykle szkodliwe, ponieważ według sondaży organizacji Promundo aż 43 procent egipskich mężczyzn uważa, że kobiety lubią być molestowane seksualnie. W związku z tym, KRK złożyła wniosek do prokuratora generalnego o ukaranie prawnika. Kobiety zaapelowały również do egipskich mediów, aby nie zapraszały więcej al-Wahsha do studia.