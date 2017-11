Europa w szoku. Włosi badają sprawę 26 martwych nastolatek

Na upiorny ładunek dryfujący niedaleko włoskiego wybrzeża natknęli się hiszpańscy marynarze. Łódź z workami zawierającymi ciała młodych kobiet odholowali do portu we Włoszech. Po dokładnym zbadaniu makabrycznego znaleziska doliczono się zwłok aż 26 nastolatek. Najstarsza z zabitych miała 18 lat, najmłodsza 14. Śledczy mają podstawy by podejrzewać, iż większość z nich przed śmiercią została zgwałcona, a następnie zabita. Według ustaleń policji, większość z 26 dziewcząt pochodziła z Nigerii. Wszystkie miały zginąć w miniony weekend podczas próby przedostania się z Libii do Europy.

Jak zapowiadała Lorena Ciccotti z policji w Palermo, śledczy muszą teraz na drodze dokładnych badań potwierdzić swoje przypuszczenia dotyczące sposobu, w jaki zginęły nigeryjskie nastolatki. Sprawdzą też wątpliwości dotyczące tortur i zgwałceń 26 dziewczyn przed śmiercią. Włoskie media sugerują, że cała sprawa może nie być typową tragedią podczas przemytu imigrantów przez Morze Śródziemne. Przy okazji przytaczają jednak statystyki, według których ponad połowa wypadków śmiertelnych przy próbie nielegalnego dostania się do Europy polega właśnie na utonięciach na Morzu Śródziemnym.