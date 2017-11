Szokujące wyniki raportu dotyczącego produkcji popularnych serów. Do sieci trafiło nagranie

Oryginalne włoskie sery grana padano oraz parmigiano reggiano znany jako parmezan są produkowane tylko w jednym regionie Włoch. Są one niezwykle popularnym dodatkiem do włoskich dań z makaronu czy do sałatek. Okazuje się jednak, że mimo tego, iż produkty te są sprzedawane jako te z wyższej półki, ich produkcja przebiega w skandalicznych warunkach. Organizacja Compassion in World Farming opublikowała raport ze śledztwa, które latem tego roku przeprowadzili aktywiści w dziewięciu gospodarstwach dostarczających mleko do produkcji serów.

Na nagraniu opublikowanym przez organizację widać wychudzone krowy, które mają urazy racic i kuleją. Zwierzęta są trzymane w ciasnych boksach, które są brudne. Alejki między boksami są pokryte odchodami. W wielu miejscach jest bardzo ślisko, co sprawia, że krowy mają trudności z dotarciem do miejsca, w którym znajduje się pokarm. Ze śledztwa pracowników CIWF wynika, że zwierzęta nie są nawet na chwile wypuszczane na pastwiska. Systemy hodowli bez wypasu powodują cierpienie zwierząt.

W związku z tym, przedstawiciele CIWF zaapelowali o pomoc w ratowaniu krów. Aktywiści utworzyli specjalną petycję, która ma na celu wymuszenie na producentach, aby zwierzęta wykorzystywane do produkcji mleka były trzymane w humanitarnych warunkach.