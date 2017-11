Znajomi 21-latki robili selfie ze śpiącym Szwedem. Teraz kobiecie grozi więzienie

Wszystko zaczęło się w 2016 roku od pozornie niewinnej sytuacji. Grupa mężczyzn, z którymi podróżowała Asa, postanowiła zrobić sobie selfie ze śpiącym w lobby hotelu w Dubaju Szwedem. Gdy mężczyzna się obudził, i zorientował się w sytuacji, wdał się w bójkę z mężczyznami.

21-latka twierdzi, że nie było jej wówczas z przyjaciółmi, ale przybiegła do hotelu, gdy usłyszała hałas i podniesione głosy swoich towarzyszy. Wówczas na miejscu pojawiła się także policja. Kobieta została aresztowana, podobnie jak jej znajomi. – Ten mężczyzna wezwał funkcjonariuszy i oskarżył chłopaków o robienie sobie z nim zdjęć oraz o niewłaściwe zachowanie – relacjonowała Hutchinson. „The Telegraph” podkreśla, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich robienie komuś zdjęć bez jego zgody jest zagrożone karą więzienia. Do zarzutów wobec grupy turystów doszły też oskarżenia o kradzież i napaść.

Znajomi Asy oraz jej chłopak po wpłaceniu kaucji odzyskali paszporty i wrócili do Wielkiej Brytanii. Ona sama, jako osoba mieszkająca w ZEA, odpowie przed sądem, ponieważ Szwed zdecydował się, by to ją pociągnąć do odpowiedzialności. W sprawę pochodzącej z Essex kobiety zaangażowane jest brytyjskie Foreign Office.