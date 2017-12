7-latka spłonęła żywcem. Próbowała odtworzyć scenę z serialu

Do tragicznego zdarzenia doszło w indyjskim stanie Karnataka. 7-letnia Prarthana to wielka fanka serialu telewizyjnego „Nandini” . W jednym z odcinków główna bohaterka tańczy pośrodku płonącego kręgu. Scena ta do tego stopnia zafascynowała 7-latkę, że postanowiła ją odtworzyć. Dziewczynka, która przebywała pod opieką babci, postanowiła wykorzystać moment, kiedy kobieta musiała wyjść, aby odebrać ze szkoły jej brata. W domu została jedynie siostra 7-latki.

Mała Prarthana ułożyła krąg ze śmieci, a następnie weszła do środka i podpaliła leżące wokół przedmioty. Chwilę później jej ubrania zajęły się ogniem. Kiedy siostra dziewczynki zobaczyła, co się stało, pobiegła po pomoc do sąsiadów, którzy wezwali pogotowie. Prarthana została przewieziona do szpitala. Jej ciało było poparzone w 70 proc. Mimo wysiłków lekarzy, życia 7-latki nie dało się uratować. Dziewczynka zmarła dzień później. Sprawą zajmują się indyjscy prokuratorzy, którzy sprawdzą, czy nie doszło do zaniedbania ze strony opiekunów dziecka.