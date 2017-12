Eksplozja na Manhattanie. Cztery osoby ranne

Z najnowszych informacji wynika, że doszło do wybuchu domowej roboty bomby. Miała ona eksplodować za wcześnie, w torbie napastnika. Przeprowadzono ewakuację budynków znajdujących się w najbliższej okolicy. NBC New York podał, że na miejsce wezwano liczne karetki, a także jednostkę saperów. Do zdarzenia doszło w terminalu autobusowym Port Authority, pod którym znajdują się także tory metra. Ewakuowane zostały linie A,C oraz E. Prawdopodobnie doszło do wybuchu bomby rurowej. Nowojorska policja poinformowała na Twitterze, że podejrzany mężczyzna został zatrzymany. Nie ma innych rannych, poza nim. Z informacji ABC News wynika, że sprawca to 20-latek, który odniósł ciężkie obrażenia.

Stacja Fox News podała, że w wyniku wybuchu cztery osoby doznały niewielkich obrażeń.

Polski Konsulat w Nowym Jorku poinformował na Twitterze, że jest w kontakcie z miejscowymi służbami porządkowymi i monitoruje sytuację związaną z raportami o wybuchu w okolicach Port Autority na Manhattanie. Konsulat zaapelował także o słuchanie zaleceń policji i omijanie okolic 42 ulicy i 8 alei na Manhattanie do czasu przywrócenia porządku. „Wstępne raporty policji mówią tylko o jednej poszkodowanej osobie, którą jest osoba podejrzana o spowodowanie wybuchu” – dodano.