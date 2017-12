Eksplozja na Manhattanie. Sprawcą najprawdopodobniej obywatel Bangladeszu

Z informacji policji wynika, że sprawcą ataku był najprawdopodobniej Akayed Ullah z Bangladeszu. Mężczyzna od 7 lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Ullah trafił już do tymczasowego aresztu. W chwili zatrzymania miał przy sobie pas z ładunkami wybuchowymi.

Śledczy prześwietlają jego aktywność w internecie i sprawdzają, czy mógł on mieć jakiekolwiek powiązania z ugrupowaniami terrorystycznymi.

Policja przeszukała także jego mieszkanie. Na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że Ullah działała sam. Taką informację podał burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio. Z kolei komisarz nowojorskiej policji James Patrick O'Neill powiedział, że mężczyzna mógł być związany z tzw. Państwem Islamskim.

Z najnowszych informacji wynika, że doszło do wybuchu domowej roboty bomby. Miała ona eksplodować za wcześnie, w torbie napastnika. Przeprowadzono ewakuację budynków znajdujących się w najbliższej okolicy. NBC New York podał, że na miejsce wezwano liczne karetki, a także jednostkę saperów. Do zdarzenia doszło w terminalu autobusowym Port Authority, pod którym znajdują się także tory metra. Ewakuowane zostały linie A,C oraz E. Prawdopodobnie doszło do wybuchu bomby rurowej. Stacja Fox News podała, że w wyniku wybuchu cztery osoby doznały niewielkich obrażeń.