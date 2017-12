Tłum rzucił się po darmowe jedzenie. 10 osób stratowanych

W Cottogram zorganizowano muzułmański rytuał pogrzebowy Qulkhwani dla byłego burmistrza Mohiuddina Chowdhury'ego. Polityk, który zarządzał miastem od 16 lat, zmarł w piątek 15 grudnia w wieku 73 lat. W uroczystościach brało udział ponad 8 tysięcy osób. W pewnym momencie wybuchła panika. Jak podaje BBC, grupa zgromadzonych Banglijczyków w pewnym momencie rzuciła się po darmowe paczki z jedzeniem. Ludzie zaczęli biec i wzajemnie się tratować.

Lokalna policja poinformowała o 10 ofiarach śmiertelnych. Ponadto, co najmniej 30 osób odniosło poważne obrażenia i trafiło do pobliskich szpitali. – Wielokrotnie zapowiadaliśmy, że mamy bardzo dużo paczek i na pewno dla wszystkich starczy. Mimo tego niestety doszło do tych tragicznych wydarzeń – powiedział lokalny przywódca partii rządzącej.

W miejscu, w którym doszło do tragicznych wydarzeń uroczystości zostały odwołane. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, przeniesiono je do kilku innych miejscowości położonych w pobliżu Cottogramy.