74-latka zgłosiła się do szpitala z gorączką. Okazało się, że ma w żołądku 150 śrub i gwoździ

Prowadzący 74-letnią pacjentkę lekarz zlecił badania w celu ewentualnego wykrycia anemii. Podczas wykonywania gastroskopii okazało się, że kobieta ma w żołądku niespodziewaną zawartość. Na obrazie widać było ogromną ilość ciał obcych. Podczas bardziej szczegółowych badań okazało się, że są to m.in. gwoździe i śruby. Początkowo lekarz usiłował wyciągnąć je przy pomocy endoskopu. Po wyjęciu czterech sporej ilości gwoździ postanowił jednak nie ryzykować i wezwać chirurgów do konsultacji.

74-letnia pacjentka miała w żołądku 150 metalowych przedmiotów

Po wykonaniu dodatkowego prześwietlenia lekarze doszli do wniosku, że najlepiej będzie przeprowadzić operację i pod narkozą usunąć przedmioty z żołądka pacjentki. Okazało się, że kobieta połknęła w różnych odstępach czasu co najmniej 150 metalowych przedmiotów takich jak gwoździe, śruby i nakrętki. Największy z nich miał 15 centymetrów. Część z nich zaczęła już ulegać utlenieniu, co oznacza, że początkowo mogło być ich więcej. Po wyciągnięciu złomu z ciała kobiety okazało się, że ściany jej żołądka są w dobrym stanie i nie doszło do perforacji.