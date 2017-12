Od 47 lat nie otwiera prezentu od byłej dziewczyny. Tłumaczy powody i apeluje o pomoc

Galeria:

47 lat temu zerwała z nim dziewczyna. Apeluje o pomoc w jej znalezieniu

„Długo szedłem do domu, byłem zdenerwowany i zły. Czułem to wszystko, co czuje młody mężczyzna, kiedy z ktoś z nim zerwie. Wrzuciłem prezent pod choinkę i po tym, jak moja rodzina zorientowała się, że otworzyliśmy wszystkie, oprócz tego jednego, zapewniłem ich, że nigdy go nie otworzę” – pisze Pearce.

Teraz Adrian zaapelował na Facebooku o pomoc w odnalezieniu swojej byłej dziewczyny Vicki, zamieszczając przy tym klika ich wspólnych zdjęć. „Mimo, że 47 lat temu przysięgałem sobie, że nigdy nie otworzę tego prezentu, mógłbym rozważyć zrobienie tego np. w 50. rocznicę. Wisienką na torcie byłoby znalezienie Vicki i dołączenie jej do tej uroczystości!” – argumentuje.

W rozmowie z CBC News mężczyzna przyznał, że zachował prezent, gdyż miał nadzieję, że kobieta wróci do niego i będą wtedy mogli otworzyć go wspólnie. – Teraz to nawyk. Po 47 latach patrzenia na ten prezent mam przyjemność z nie otwierania go – dodaje.