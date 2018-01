Cztery godziny po odebraniu Złotego Globu aktor został oskarżony o molestowanie i hipokryzję

To była wielka noc dla Jamesa Franco. Złoty Glob za rolę w filmie „Disaster Artist” był dużym wyróżnieniem dla aktora kojarzonego do tej pory z niskobudżetowymi filmami, który dużo uwagi poświęcał kształceniu młodych aktorów. Część z nich postanowiła jednak zepsuć świętowanie swojemu mentorowi. Młode kobiety rozjuszył symbol akcji „Time's Up”, z którym Franco przybył na galę. Znaczek ma symbolizować walkę słabszej płci ze stosującymi przemoc mężczyznami u władzy. Byłe podopieczne aktora uważają, że jest on jednym z nich.

„Hej, Franco, teraz kiedy już masz Złoty Glob, może zaczniesz dawać w swoich niezależnych filmach role, które nie wymagają od aktorek całkowitego rozbierania się i scen seksu?” - napisała aktorka Sarah Tither-Kaplan. Szybko jednak spotkała się z ostrą kontrą internautów, którzy twierdzili, że nikt nie zmuszał aktorek do udziału w filmach Jamesa Franco. Po tej wiadomości inna młoda aktorka zamieściła na Twitterze jeszcze ostrzejszy atak na zdobywcę Złotego Globu.

„Pamiętasz jak pchałeś w dół moją głowę w swoim samochodzie w stronę swojego widocznego penisa? I tę drugą sytuację, kiedy mówiłeś mojej koleżance, żeby przyszła do twojego hotelu kiedy miała 17 lat? Po tym jak już zostałeś złapany na robieniu tego z inną 17-latką?” - pytała aktorka Violet Paley. Kilka tweetów zamieściła też aktorka Ally Sheedy, która jednak szybko usunęła swoje wiadomości. Internauci pytali, dlaczego kobiety nie informowały o sprawie Franco wcześniej, podczas akcji #metoo. Kobiety odpowiadały, że mówiły o tym głośno, ale dopiero teraz na nazwisko Franco zwróciły uwagę media głównego nurtu.