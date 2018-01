Przygarnęła umierającego 2-latka, to zdjęcie poruszyło świat. Tak chłopiec wygląda dziś

Galeria:

To zdjęcie poruszyło cały świat. Jak dziś wygląda chłopiec?

Dwuletni chłopiec został znaleziony na początku 2016 roku przez duńską wolontariuszkę Anja Ringgren Lovén na ulicy w Nigerii. Dziecko, uznane za „czarownika”, zostało porzucone przez rodziców. Malec przez osiem miesięcy błąkał się po okolicy, odrzucany przez społeczność. Był skrajnie odwodniony i niedożywiony. Miał pasożyty i cierpiał na różne schorzenia. Zdjęcie, na którym Dunka podaje mu wodę, obiegło cały świat.

Kobieta zabrała chłopca z ulicy. W szpitalu dziecko zostało odrobaczone i przeszło transfuzję krwi. Po kilku dniach jego stan zaczął ulegać poprawie. Gdy minęło kilka tygodni od jego ocalenia, wolontariuszka zamieściła zdjęcie wraz z innymi dziećmi z sierocińca, który prowadzi w Nigerii, informując, że nazwała go Hope (nadzieja - red.). Chłopiec zmienił się przez ten czas nie do poznania. Dużo zyskał na wadze i wreszcie miał siłę, by się uśmiechać.

We wtorek 30 stycznia kobieta zamieściła na swoim Facebooku post, w którym pokazuje, jak minęły dwa lata Hope od czasu uratowania chłopca z ulicy. Pisze, że w 2016 roku udała się na misję ratunkową, która zmieniła jej życie na zawsze. Dziękuje wszystkim osobom, które pomagały jej w tym, aby chłopiec przeżył i normalnie się rozwijał. Na koniec dodaje kilkanaście zdjęć, ponieważ, jak pisze, one - jedno po drugim - opowiadają dokładnie historię Hope.