Benedykt XVI żegna się z wiernymi. „Pielgrzymuję do domu”

Benedykt XVI wystosował krótki, dziewięciolinijkowy list, w którym podziękował czytelnikom gazety za zainteresowanie tym, jak spędza czas na emeryturze. Wirtualna Polska w tłumaczeniu wiadomości przesłanej przez papieża przytacza podziękowania duchownego za wsparcie wiernych w ostatnim czasie.

– To wielka łaska dla mnie, że jestem otoczony na tym ostatnim odcinku, niekiedy trochę męczącym, przez taką miłość i dobroć, jakich nie mógłbym sobie wyobrazić – przyznał Benedykt. – Mogę tylko powiedzieć, że w powolnym zmniejszaniu się sił fizycznych wewnętrznie pielgrzymuję do domu – dodał.

Papież Benedykt XVI, odkąd w 2013 roku przeszedł na emeryturę, nie udziela się publicznie. Od czasu do czasu w sieci pojawiają się zdjęcia i informacje na temat stanu zdrowia emerytowanego hierarchy. Towarzyszą im często prośby o modlitwę za Benedykta, który w ostatnim czasie wyraźnie słabnie na zdrowiu. Potwierdzają to zdjęcia, które we wrześniu opublikował na Twitterze jeden z polskich księży.