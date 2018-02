Europejski kraj zaostrza prawo. Kobiety nie będą mogły zakrywać twarzy

Jak podaje „The Independent”, parlament w Danii wprowadza prawo, które zezwala na karanie grzywną ludzi noszących pełne okrycia twarzy. Obywatelki, bo to głównie ich dotyczy sprawa, które łamią prawo dostaną mandat w wysokości 1000 koron (ok. 550 zł). W przypadku ponownego przekroczenia przepisów, kobieta otrzyma grzywnę wyższą o ok. 120 zł.

– To jest niespójne z wartościami duńskiego społeczeństwa i szacunkiem dla wspólnoty, by zakrywać swoją twarz spotykając innych w przestrzeni publicznej – mówi minister sprawiedliwości, Soren Pape Poulsen. – Tym zakazem ustalamy, że okazujemy każdemu zaufanie i szacunek, spotykając się z innymi twarzą w twarz – dodaje.

Dania nie jest pierwszym państwem, które wprowadza podobny zakaz. Podobne przepisy wprowadziły wcześniej rządy Francji, Belgi, Holandii, Bułgarii oraz Bawarii w Niemczech. Nowe przepisy nie zakazują noszenia strojów w Halloween czy przebrań maskotek wspierających kluby sportowe. Hidżab, który jest noszony przez muzułmańskie kobiety i nie zakrywa twarzy, również wciąż będzie dozwolony.