Zabójstwo 9-latki wstrząsnęło Francją. Żołnierz zdradził, gdzie ukrył jej zwłoki

Według słów prokuratora z Grenoble Jean-Yvesa Coquillata, sprawca przyznał w trakcie śledztwa, że „pozbył się ciała” i przeprosił rodziców zamordowanej dziewczynki. Jej zwłoki udało się odnaleźć po tym, jak zabójca zgodził się współpracować z policją, gdy w jego aucie znaleziono ślady krwi 9-latki. Wcześniej mężczyzna przyznał, że dziecko było w jego samochodzie w noc zaginięcia.

Zaginęła w trakcie wesela

Przypomnijmy, że Maëlys de Araujo w sierpniu wraz ze swoimi rodzicami i starszą siostrą była na weselu w miejscowości Pont-de-Beauvoisin w południowo-wschodniej Francji. Ostatni raz widziano ją około trzeciej w nocy. Kiedy prowadzący weselną zabawę DJ ogłosił, że mała Maelys zniknęła, wszyscy zgromadzeni zaczęli szukać dziecka. Po blisko dwóch godzinach bezskutecznych poszukiwań o zaginięciu 9-latki poinformowano służby.

W tygodniu po zniknięciu dziewczynki zatrzymany został 34-letni były żołnierz Nordahl Lelandais, który był jednym z gości na weselu. Mężczyzna został zauważony na nagraniu jednej z kamer monitorujących ulice w miejscowości. Siedział on za kierownicą samochodu a obok niego znajdowała się osoba wyglądająca jak zaginiona dziewczynka. Wcześniej mężczyzna tłumaczył, że był niewinny, ponieważ opuścił wesele, gdy zaginęła 9-latka. Śledczy zbadali wnętrze samochodu oskarżonego i znaleźli tam ślady DNA należące do Maëlys. Mężczyzna przekonywał, że wsiadła ona na chwilę do auta, aby bawić się w środku z innym dzieckiem, po czym wróciła na uroczystość. Do aresztu Lelandais trafił we wrześniu, niedługo po zaginięciu dziewczynki. Z czasem były żołnierz przyznał się do zabójstwa, nie wyjawiając szczegółów zdarzenia.