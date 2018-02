Hajlowanie to upamiętnienie a nie przestępstwo. Zaskakujący wyrok sądu

Do zdarzenia doszło w 2014 roku w Mediolanie podczas manifestacji skrajnej prawicy upamiętniającej działaczy włoskich ruchów faszystowskich. Włoski dziennik „La Repubblica” podkreśla, że organizatorzy mieli zgodę władz na demonstrowanie. Podczas manifestacji mężczyźni z ugrupowania Casapound podnosili prawe ręce w górę w hitlerowskim pozdrowieniu. Sprawa została zgłoszona do prokuratury, a sąd orzekł, że mężczyźni dopuścili się przestępstwa polegającego na chwaleniu ustroju totalitarnego. Włosi złożyli w tej sprawie skargę do Sądu Najwyższego.

Zdaniem sędziów włoskiego Sądu Najwyższego tego typu gest nie był zamachem na porządek publiczny i demokratyczny, a co za tym idzie, mężczyźni nie podlegają karze za propagowanie faszyzmu. W ocenie sądu hajlowanie miało na celu jedynie uczczenie pamięci zmarłych a nie domaganie się przywrócenia reżimu faszystowskiego. Mężczyźni zostali uniewinnieni, a sędziowie podkreślili również, że hajlowanie samo w sobie nie stanowi przestępstwa, tak jak wykonywanie salutu rzymskiego w czasie wiecu wyborczego czy śpiewanie hymnu zawierającego pochwałę ustroju totalitarnego.

