Ile nóg widać na zdjęciu? Nad rozwiązaniem tej zagadki zastanawiali się internauci z wielu krajów

18-letnia Marisol Villanueva z Hiszpanii chciała się pochwalić nowo zakupionym swetrem w poziome paski. Nastolatka zrobiła sobie selfie, które następnie udostępniła na swoim profilu na Twitterze. Chwilę później pod zdjęciami Villanuevy pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów, którzy zastanawiali się, czy na fotografiach widać jedną czy dwie nogi. Biały pionowy pasek na spodniach 18-latki oraz odpowiednio ustawione światło sprawiły bowiem wrażenie "przerwy pomiędzy nogami". Zdjęcie nastolatki stało się niezwykle popularne w sieci.

Po fali komentarzy, która pojawiła się na jej profilu, nastolatka postanowiła rozwiać wątpliwości internautów publikując kolejne zdjęcie i tym samym rozwiązując zagadkę, nad którą głowili się użytkownicy mediów społecznościowych z wielu różnych zakątków świata. Marisol tłumaczyła, że otrzymała setki wiadomości od osób, które twierdziły, że jej nogi są nienaturalnie szczupłe, a ona sama na pewno cierpi na anoreksję i powinna udać się do specjalisty, - Trochę mnie to rozbawiło, ponieważ kiedy wrzucałam zdjęcie na Twittera, nawet mi do głowy nie przyszło, że ktoś może pomyśleć, że są to dwie nogi.