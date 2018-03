Po raz pierwszy w historii szefem CIA będzie kobieta. Kim jest Gina Haspel?

„Mike Pompeo, Dyrektor CIA, zostanie nowym Sekretarzem Stanu. Sprawdzi się fantastycznie! Podziękowania dla Rexa Tillersona za jego służbę! Gina Haspel będzie nowym Dyrektorem CIA i pierwszą kobietą wybraną na to stanowisko. Gratulacje dla wszystkich!” – ogłosił we wtorek 13 marca prezydent Stanów Zjednoczonych na Twitterze. Z całej tej trójki zdecydowanie najmniej wiadomo o Ginie Haspel.

Do tej pory Haspel pełniła funkcję zastępcy dyrektora CIA. Nie będzie więc miała problemów z „wejściem” do tej prestiżowej i jednej z najważniejszych amerykańskich agencji zajmujących się bezpieczeństwem. W wypowiedzi dla „Washington Post” awansowana agentka podkreślała, że współpraca między nią, a prezydentem układała się do tej pory wzorowo. – Pracowaliśmy razem przez ponad rok i nabraliśmy do siebie wielkiego wzajemnego szacunku – podkreślała. – Po 30 latach w roli oficera CIA było dla mnie zaszczytem służenie w roli wicedyrektora u boku Mike'a Pompeo przez ostatni rok – dodawała. – Jestem wdzięczna prezydentowi Trumpowi za tę okazję i onieśmielona jego wiarą we mnie w obliczu nominacji na następnego Dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej.

Ta urodzona w 1956 roku kobieta do CIA dołączyła w roku 1985. O agentce głośno zrobiło się dopiero kilkanaście lat później. Wszystko z powodu nielegalnego więzienia CIA zlokalizowanego w Tajlandii, w którym przez pewien czas przetrzymywano mężczyzn podejrzanych o przynależność do terrorystycznej organizacji Al-Kaida. Senacka komisja badająca stosowanie tortur przez CIA potwierdziła, że w obiekcie tym amerykańscy śledczy dopuszczali się tego typu praktyk.

Stanowiska szefa sztabu Centrum Antyterrorystycznego pod wodzą Jose Rodrigueza i zastępcy szefa w National Clandestine Service (dziś Directorate of Operations) utorowały jej drogę do pozycji zastępcy szefa CIA w 2017 roku. Za prezydentury George'a H. W. Busha została dwukrotnie odznaczona za wybitne osiągnięcia w zwalczaniu terroryzmu. W 2017 roku wypomniano jej jednak rzekome zniszczenie taśm, na których zarejestrowane były tortury stosowane w jednym z tajnych więzień.

„Zwolennik tortur” Sekretarzem Stanu

Nominowany w ubiegłym roku przez prezydenta Donalda Trumpa na szefa CIA Mike Pompeo został zaprzysiężony na to stanowisko przez wiceprezydenta Mike'a Pence'a. Oficjalny akt miał miejsce tuż po zatwierdzeniu kandydatury przez Senat większością 66 do 32 głosów. Jego przeciwnicy podnosili, że nie miał on nic przeciwko stosowaniu tzw. rozszerzonych technik przesłuchań, uważanych za tortury. Senatorzy Demokratów podejrzewają go także o chęć większej inwigilacji społeczeństwa. – Popierał ekstremalne działania, które zasadniczo podważałyby swobody i wolności naszego narodu, nie czyniąc nas bardziej bezpiecznymi – przekonywał senator stanu Oregon Ron Wyden.

Pompeo zapewniał jednak, że będzie sprzeciwiał się prezydentowi Trumpowi w sprawie wykorzystywania tortur w śledztwach. Jeszcze jako prezydent-elekt, Trump zapowiadał przywrócenie zakazanych przez Kongres i uważanych powszechnie za tortury technik. Pompeo przedstawił także jasny pogląd co do polityki Rosji. Jego zdaniem wschodnie mocarstwo „agresywnie zaznacza swoją pozycję”, m.in. przez zagrażającą Europie inwazję na Ukrainę.

