Niepublikowane wcześniej zdjęcia Kate, Williama i Harry'ego. Co uwiecznił fotograf?

"Kate była w Mahiki przez kilka godzin. Wsiadła do taksówki około 2 lub 3 nad ranem. Myślę, że kiedy robiłem zdjęcie mówiła taksówkarzowi gdzie ma jechać. Kilka chwil później innym środkiem transportu odjechali książę Harry i książę William" – opowiada Buterworth.

Na zdjęciach zrobionych w latach 2005-2008 a udostępnionych teraz przez fotografa są też m.in. Madonna, Michael Jackson, Victoria Beckham, David Beckham, George Clooney, Amy Winehouse czy Jennifer Aniston.

Zdjęcia szybko zawojowały brytyjskie media. Mimo, że od ślubu i przyjęcia weselnego Meghan Markle i księcia Harry'ego minęło już kilka dni, Brytyjczycy wciąż żyją najnowszymi doniesieniami na temat nowej królewskiej pary. Fotografie pokazane przez Butterwortha dodatkowo podsyciły nastroje fanów.

Królewski ślub

Amerykanka Meghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company. Meghan Markle poszła do ołtarza w sukni projektu Clare Waight Keller, która w minionym roku została pierwszą historii kobietą – dyrektor artystyczną francuskiego domu mody Givenchy.