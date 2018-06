Zderzenie autobusu z ciężarówką na A47. 16 osób rannych

Ekipy ratownicze zostały wezwane na miejsce (autostrada A47 w Wisbech) około godziny 7:30 we wtorek. Służby ratownicze przekazały, że szesnastu pacjentów zostało przewiezionych do szpitala. We wpisie na Twitterze organizacja charytatywna Magpas Air Ambulance podała, że zespół lekarzy i sanitariuszy organizacji wezwany został do poważnego wypadku na A47 w rejonie Wisbech z udziałem ciężarówki i autobusu. Z kolei Pogotowe Wschodniej Anglii podało, że wysłało na miejsce siedem karetek, trzech oficerów pogotowia ratunkowego, dwa pojazdy szybkiego reagowania i zespół reagowania w strefach niebezpiecznych (HART).

Policja z Cambridgeshire zaapelowała do świadków zdarzenia, aby przekazywali wszystkie informacje na temat wypadku. Burmistrz Camridgeshire i Peterborough James Palmer przekazał, że jego myśli są ze wszystkimi, którzy ucierpieli w wypadku.

Cambridgeshire to hrabstwo ceremonialne i niemetropolitalne we wschodniej Anglii w regionie East of England, położone na zachodnim skraju Angli Wschodniej.