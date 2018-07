Zrezygnowali z alkoholu. Zmienili się nie do poznania

Powszechnie wiadomo, że alkohol powoduje wysokie ciśnienie krwi (co zwiększa ryzyko ataku serca lub udaru), może przyczynić się do nadwagi, a także wielu innych problemów związanych ze zdrowiem. Powikłania spowodowane nadużywaniem alkoholu to: marskość wątroby, zapalenie żołądka, niedożywienie i wyniszczenie, polineuropatia i miopatia, zaburzenia psychiczne, śmierć.

Podczas gdy trudno jest zrezygnować całkowicie z alkoholu, poniższe zdjęcia pokazują, jak bardzo zmieniają się ludzie, gdy odmawiają sobie napojów procentowych na dłuższy czas. Oczywiście większość z nich połączyła rezygnację z alkoholu ze zbilansowaną dietą i ćwiczeniami, jednak zdjęcia pokazują, jak bardzo zmiana stylu życia wpływa na umysł i ciało.

W Polsce liczbę osób uzależnionych od alkoholu szacuje się na około 4,4 procent populacji starszej niż 15 lat. Nie jest do końca wyjaśniony sam mechanizm powstawania uzależnienia, jednak wiadomo, że ma to bezpośredni związek z ciągłym i cyklicznym nadużywaniem alkoholu.