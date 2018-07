Niemiecki minister ogłasza „plan migracji”. W jego 69 urodziny deportowano 69 Afgańczyków

Jak podaje agencja Reutera, Horst Seehofer ogłosił „plan migracji” z nadzieją, że tym samym wywrze presję w celu zaostrzenia polityki migracyjnej oraz sprawi, że kontrola graniczna będzie dużo bardziej surowsza. Jest to sprzeczne z tzw.„polityką otwartych” drzwi, który Angela Merkel ogłosiła trzy lata temu, w szczytowym momencie kryzysu uchodźczego.

„Powtarzanie tego cyrku zmienia go w farsę”

Na konferencji prasowej zorganizowanej we wtorek 10 lipca szef niemieckiego MSW ogłosił, że chce zwiększyć tempo deportacji osób, których wnioski o azyl zostały odrzucone. Dodał, że w jego 69 urodziny do Afganistanu zostało odesłanych 69 imigrantów. – Wcale o to nie prosiłem – podkreślił Seehofer.

Polityk, który stoi na czele Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU) walczy o utrzymanie przywództwa w swojej partii. Jego działania mogą być związane z chęcią pozostania na dotychczasowym stanowisku. Plan ogłoszony przez Seehofera nie jest jednak postrzegany jako program działania całego rządu. Co więcej, kontrastuje z ubiegłotygodniową wypowiedzią Merkel, która powiedziała, że w kwestii migrantów nie można „nigdy zapominać, że chodzi o ludzi”.

Pomysł Seehofera to nic nowego. Już wcześniej socjaldemokraci (SPD), którzy także znajdują się w rządowej koalicji, odrzucili ideę stworzenia „centrów tranzytowych”, z których imigranci byliby szybciej deportowani. Plan ogłoszony przez szefa MSW nie podoba się jednak innym politykom. – Powtarzanie tego cyrku zmienia go w farsę – powiedział Ralf Stegner z SPD.

