Nietypowy problem japońskiego miasteczka. Brakuje... wojowników ninja

Japonia jest obecnie jednym z najszybciej wyludniających się państw na świecie. Problem dotyka głównie prowincjonalne miejscowości. Młodzi Japończycy nie chcą tam mieszkać i przenoszą się do większych ośrodków. W związku z migracją wiele mniejszych miasteczek podupada. Pojawiają się oryginalne pomysły na walkę z tym trendem. O jednym z nich opowiada odcinek programu NPR „Planet Money”, poświęcony 100-tysięcznemu miastu Iga, uważanemu za miejsce narodzin legendy wojowników ninja.

Władze miasta, by zachęcić turystów do odwiedzin, postanowiły zorganizować festiwal skoncentrowany na tej formacji. Jak podaje „Business Insider” , dotychczas turystyka nie była mocną stroną Igi – rocznie odwiedzało ją około 30 tys. turystów. – Obecnie bardzo ciężko pracujemy nad tym, by promować ninja-turystykę i by przekuć jej sukces na rezultaty ekonomiczne – oświadczył burmistrz Sakae Okamoto.

By zrealizować ten cel, potrzeba jednak rąk do pracy. – Mamy po prostu za mało ninja, a raczej ściśle rzecz biorąc aktorów zdolnych do ich naśladowania­­ – skomentowała Sally Hership, współorganizatorka festiwalu. Zaznaczyła jednak, że bez solidnego treningu zostanie ninja jest niemożliwe. Wskazała jednocześnie, że jest o co zabiegać, jako że wynagrodzenie ninja wynosi od 23 do 85 tysięcy dolarów rocznie.

