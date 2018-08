Studentka pozuje do zdjęć ze zwierzętami. Wśród nich jest 4-metrowy aligator

Makenzi Noland, która studiuje na teksańskim uniwersytecie A&M (Agriculture and Mechanical University), odbywała staż w centrum pomocy dzikim zwierzętom w Beaumont. Rezyduje tam około 450 gadów m.in. aligatorów oraz węży. Wśród nich znajduje się Big Tex - liczący ponad cztery metry długości aligator, przyjęty do ośrodka w 2016 roku, gdy przez przesadne karmienie stał się zagrożeniem dla łodzi wycieczkowych.

Jak podaje BBC, studentka nawiązała ze zwierzęciem bardzo dobry kontakt. Aligatorreaguje na swoje imię i gesty dziewczyny, która regularnie karmi go stojąc z nim w jego basenie. – Codziennie wchodzę z tym zwierzakiem do wody, jest jednym z moich najlepszych przyjaciół w ośrodku – odpowiedziała Makenzie na pytanie o to czy nie boi się ogromnego gada. Liczy, że po zakończeniu studiów dalej będzie mogła zajmować się środowiskiem naturalnym i zwierzętami.