Orka zaplątała się w sieci rybackie. Pomógł jej nurek

Jak podaje portal brinkwire.com, na terenie portu przyległego do Patagonii, czyli krainy leżącej na granicy Argentyny i Chile, rybacy łowili za pomocą sieci kraby. Nagle spostrzegli, że w przygotowaną przez nich pułapkę zaplątało się dużo większe zwierzę. Okazało się, że to orka.

Aktywiści apelują

Rybacy powiadomili o tym zdarzeniu chilijską marynarkę wojenną. Ta szybko ustaliła współrzędne kutra rybackiego, który znajdował się niedaleko portu William, tuż przy przylądku Horn. Na miejsce wysłano nurka. Na nagraniu zamieszczonym w sieci widać, że ratownik miał problem z uwolnieniem zwierzęcia. Przerażona orka wiła się i szarpała, próbując uwolnić się z sieci. W końcu z pomocą nurka udało jej się wydostać z pułapki i odpłynąć.

Dowódca okrętu marynarki wojennej oraz dyrektor portu William wystosował prośbę do rybaków, by ci po zakończeniu połowu usunęli wszystkie sieci. Często zdarza się, że orki, delfiny i morświny giną ponieważ zaplątują się właśnie w sieci rybackie. Aktywiści już od dawna nawołują osoby trudniące się rybołówstwem do wykonywania swojej pracy w taki sposób, który nie będzie zagrażał innym gatunkom.

