Księża złamią tajemnicę spowiedzi, by zgłaszać przypadki molestowania dzieci? Biskupi mówią „nie”

Australijski Kościół w piątek ogłosił, że zaakceptuje 98 proc. zaleceń sformułowanych w wyniku rządowego śledztwa, dotyczącego wykorzystywania seksualnego dzieci przez księży. Jednym z zaleceń było zmuszanie księży do zgłaszania takich przypadków ujawnionych podczas spowiedzi.

Biskupi nie chcą się zgodzić na takie działanie i podkreślają, że zachowają „świętość spowiedzi”. Ich zdaniem ujawnianie tajemnicy „naruszałoby wolności religijne”. CNN podkreśla, że „decyzja Kościoła o odrzuceniu zalecenia pozostaje ogromną przeszkodą dla instytucji i nie pomaga w odzyskaniu zaufania społeczeństwa, które zostało zniszczone przez skandale związane z wykorzystywaniem dzieci w Australii i za granicą”.

Królewska komisja ds. instytucjonalnego reagowania na seksualne wykorzystywanie dzieci, w toku śledztwa przesłuchała ponad 8 tys. osób przez 5 lat. Okazało się, że 7 proc. kapłanów w Australii zostało oskarżonych o wykorzystywanie dzieci. W grudniu 2017 r. powstał specjalny raport zawierający 189 zaleceń dotyczących „dużej porażki” instytucji australijskich w celu ochrony dzieci. 20 z nich dotyczyło bezpośrednio Kościoła katolickiego.

Papież Franciszek: Błagam Boga o przebaczenie za grzechy pedofilii

Podczas niedawnej wizyty w sanktuarium w Knock w Irlandii papież Franciszek powiedział wiernym, że będzie błagał Boga o przebaczenie za grzech pedofilii. Irlandzkim Kościołem wstrząsnęło ujawnienie trwającego przez wiele dekad wykorzystywania nieletnich przez duchownych. Wywołało to głęboki kryzys wiary i powołań oraz znaczny spadek zaufania do instytucji kościelnych. Dlatego kwestia pedofilii pojawia się w niemal wszystkich wystąpieniach Ojca Świętego. Nie inaczej było w sanktuarium w Knock, które dla katolików jest jednym z najważniejszych w Europie. W przemówieniu do wiernych papież podkreślił, że wiele osób nie może się uwolnić od myśli i wzruszeń z powodu tych, którzy padli ofiarą pedofilii. – Ta otwarta rana niejako stanowi dla nas wyzwanie, abyśmy byli zdecydowani i ciągle dążyli do prawdy. Będę błagał Boga o przebaczenie za zgorszenie, zdradę wartości i grzeszne czyny, jakich dopuścili się niektórzy członkowie Bożej rodziny – mówił Ojciec Święty.

