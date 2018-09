Małpia ospa w Wielkiej Brytanii. Zanotowano drugi przypadek choroby

Jak podaje „The Independent” , kolejny przypadek zachorowania stwierdzono u osoby, która przebywa obecnie w szpitalu w Blackpool. Przedstawiciele ministerstwa zdrowia nie podają zbyt wielu szczegółów na temat chorego, wiadomo jednak, że jest to osoba, która w ostatnim czasie podróżowała do Nigerii, gdzie prawdopodobnie nabawiła się infekcji.

Nick Phin, który w agencji Public Health England odpowiada za sekcję zajmującą się chorobami zakaźnymi, poinformował, że nie ma związku między dwoma pacjentami chorującymi na małpią ospę. W jego ocenie jest to „bardzo niezwykłe” , że drugi przypadek wystąpił w tak krótkim odstępie czasu po pojawieniu się pierwszego w historii Wysp chorego na tę odmianę ospy.

Chory żołnierz

Przypomnijmy, że o pierwszym chorym poinformowano oficjalnie w piątek. Na małpią ospę chorował oficer oficer nigeryjskiej marynarki wojennej, który 2 września przybył samolotem do Londynu, by w Wielkiej Brytanii uczestniczyć w kursie organizowanym w Kornwalii przez Ministerstwo Obrony. Zdaniem brytyjskich służb sanitarnych, mężczyzna był zarażony jeszcze przed podróżą na Wyspy, co oznacza, że na kontakt z wirusem były narażone wszystkie osoby, które miały z nim styczność. W związku z tym przedstawiciele Public Health England (PHE), agencji wykonawczej ministerstwa zdrowia, skontaktowali się z pasażerami lotu z Nigerii do londyńskiego Heathrow, którzy siedzieli w pobliżu żołnierza. Ostrzeżono ich, że mogli być narażeni na infekcję.

Czym jest małpia ospa?

Małpa ospa to rzadka choroba wirusowa, która daje objawy podobne do zwykłej ospy, ale nie jest tak groźna. Jej przebieg jest zwykle łagodny, a chorzy dochodzą do siebie w ciągu kilku tygodni. W nielicznych przypadkach (od 1 do 10 proc.), jeśli nie zostanie podjęte odpowiednie leczenie, może dochodzić do powikłań a nawet śmierci.

Małpia ospa występuje zazwyczaj na terenie Afryki. Ludzie zarażają się nią od zwierząt takich jak wiewiórki czy małpy z gatunku mangaby. Do zarażenia może też dochodzić miedzy ludźmi. Objawy to gorączka, ból głowy i mięśni, obrzęk węzłów chłonnych, dreszcze i wyczerpanie. W kolejnym etapie dochodzi bolesna wysypka, często z otwartymi ranami.

